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Гагин: российские войска уничтожили основную группировку ВСУ в Урожайном

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Советник врио главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина Ян Гагин заявил, что российские военнослужащие уничтожили основную группировку Вооружённых сил Украины в Урожайном.
Гагин: российские войска уничтожили основную группировку ВСУ в Урожайном
  • © РИА Новости / Константин Михальчевский

«Основные силы противника в Урожайном уничтожило наше тяжёлое вооружение», — цитирует слова Гагина ТАСС.

Он отметил, что подвоз резервов ВСУ затруднён.

«Подъезды контролирует наша артиллерия, серьёзно затрудняя логистику противника в этом районе», — поделился советник.

Ранее ВС России сорвали ротацию ВСУ у Урожайного в ДНР.

Также начальник пресс-центра группировки сил «Центр» Александр Савчук заявил, что за сутки было отражено шесть попыток атак штурмовиков ВСУ на Сватовском и Краснолиманском направлениях.

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