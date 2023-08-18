Гагин: российские войска уничтожили основную группировку ВСУ в Урожайном
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«Основные силы противника в Урожайном уничтожило наше тяжёлое вооружение», — цитирует слова Гагина ТАСС.
Он отметил, что подвоз резервов ВСУ затруднён.
«Подъезды контролирует наша артиллерия, серьёзно затрудняя логистику противника в этом районе», — поделился советник.
Ранее ВС России сорвали ротацию ВСУ у Урожайного в ДНР.
Также начальник пресс-центра группировки сил «Центр» Александр Савчук заявил, что за сутки было отражено шесть попыток атак штурмовиков ВСУ на Сватовском и Краснолиманском направлениях.