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В ДНР женщина получила ранение в результате обстрела со стороны ВСУ

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В представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), заявили, что мирная жительница получила ранения в результате обстрела ДНР со стороны ВСУ.
В ДНР женщина получила ранение в результате обстрела со стороны ВСУ
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«По оперативным линиям СЦКК ДНР за 31 октября по состоянию на 19:30 поступила дополнительная информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах республики: населённый пункт Новолуганское — ранена женщина 1989 года рождения», — говорится в сообщении представительства в Telegram.

Уточняется, что вместе с этим повреждён многоквартирный жилой дом.

Ранее Верховный суд ДНР приговорил военнослужащего 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ Андрея Скорина к пожизненному заключению за расстрел пяти жителей Мариуполя.

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