В ДНР женщина получила ранение в результате обстрела со стороны ВСУ
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«По оперативным линиям СЦКК ДНР за 31 октября по состоянию на 19:30 поступила дополнительная информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах республики: населённый пункт Новолуганское — ранена женщина 1989 года рождения», — говорится в сообщении представительства в Telegram.
Уточняется, что вместе с этим повреждён многоквартирный жилой дом.
Ранее Верховный суд ДНР приговорил военнослужащего 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ Андрея Скорина к пожизненному заключению за расстрел пяти жителей Мариуполя.