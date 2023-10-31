ЦИК Молдавии отказал в аккредитации российским наблюдателям от миссии БДИПЧ ОБСЕ

ЦИК Молдавии без указания причин отказал в аккредитации ряду российских наблюдателей в составе миссии Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ, заявило российское постпредство.

Как сообщает ТАСС, в постпредстве отметили, что по мере приближения местных выборов в Молдавии 5 ноября руководство страны наращивает количество политизированных авантюр с откровенно антироссийской подоплёкой.

«На этот раз речь идёт об отказе ЦИК страны без указания причин аккредитовать ряд российских краткосрочных наблюдателей в составе мониторинговой миссии», — отмечается в заявлении.

Ранее сообщалось, что Центральная избирательная комиссия Молдавии снимает с выборов кандидатов от партии «Шанс» по запросу молдавской спецслужбы СИБ (Служба информации и безопасности).