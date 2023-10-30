ЦИК Молдавии снимает с выборов кандидатов от партии «Шанс»
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Как пишет агентство, в качестве основания ведомство называет «незаконное финансирование».
При этом никаких судебных решений по вопросу о незаконном финансировании партии «Шанс» не существует, никаких судебных заседаний проведено не было, говорится в сообщении.
26 октября в Молдавии за десять дней до местных выборов начались обыски у членов партии «Шанс» как в Гагаузии, так и в других районах страны.
Президент Молдавии Майя Санду утверждала, что Россия якобы может попытаться подкупить молдавских избирателей на выборах 5 ноября.