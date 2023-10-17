Санду заявила, что Россия может попытаться подкупить граждан Молдавии на выборах
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Она сообщила, что молдавские власти продолжают проводить реформы, направленные на борьбу с коррупцией.
«Россия через посредников пытается открыть в Молдавии каналы по переводу финансов, предназначенные для подкупов голосов избирателей. Мы боремся с этим явлением», — приводит РИА Новости слова Санду в ходе заседания «Платформы поддержки Молдавии».
Ранее в Молдавии кандидата в мэры коммуны Зэхэрены от Партии социалистов Василе Кожокару избили у его дома, он находится в больнице в тяжёлом состоянии.