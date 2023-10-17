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Санду заявила, что Россия может попытаться подкупить граждан Молдавии на выборах

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Президент Молдавии Майя Санду заявила, что Россия якобы может попытаться подкупить молдавских избирателей на выборах 5 ноября.
Санду заявила, что Россия может попытаться подкупить граждан Молдавии на выборах
  • globallookpress.com

Она сообщила, что молдавские власти продолжают проводить реформы, направленные на борьбу с коррупцией.

«Россия через посредников пытается открыть в Молдавии каналы по переводу финансов, предназначенные для подкупов голосов избирателей. Мы боремся с этим явлением», — приводит РИА Новости слова Санду в ходе заседания «Платформы поддержки Молдавии».

Ранее в Молдавии кандидата в мэры коммуны Зэхэрены от Партии социалистов Василе Кожокару избили у его дома, он находится в больнице в тяжёлом состоянии.

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