Санду заявила, что Россия может попытаться подкупить граждан Молдавии на выборах

Президент Молдавии Майя Санду заявила, что Россия якобы может попытаться подкупить молдавских избирателей на выборах 5 ноября.

Она сообщила, что молдавские власти продолжают проводить реформы, направленные на борьбу с коррупцией.

«Россия через посредников пытается открыть в Молдавии каналы по переводу финансов, предназначенные для подкупов голосов избирателей. Мы боремся с этим явлением», — приводит РИА Новости слова Санду в ходе заседания «Платформы поддержки Молдавии».

Ранее в Молдавии кандидата в мэры коммуны Зэхэрены от Партии социалистов Василе Кожокару избили у его дома, он находится в больнице в тяжёлом состоянии.