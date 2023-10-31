«Росатом» заявил об отсутствии нерешённых вопросов с Минском по проекту БелАЭС

В госкорпорации «Росатом» заявили, что у России и Белоруссии нет нерешённых вопросов по проекту Белорусской атомной электростанции.

Сообщение приводит РИА Новости.

Отмечается, что российская сторона плотно взаимодействует с партнёрами из Белоруссии и занимается совместным решением вопросов, которые возникают при реализации проекта. В том числе это касается сроков сдачи второго энергоблока.

«На данный момент нерешённых вопросов нет», — сказали в «Росатоме».

При этом в госкорпорации, говоря о сроках реализации проекта, отметили, что основные этапы строительства БелАЭС произошли в непростой период пандемии COVID-19, а также на фоне ужесточения внешнеполитической ситуации и роста санкционных рисков.

Ранее белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что Минск ведёт переговоры с Москвой по вопросу о компенсации за смещение сроков ввода в эксплуатацию БелАЭС.

Президент Белоруссии добавил, что Москва в качестве варианта предложила Минску гарантийный срок на пять лет на основные узлы.