RT в Telegram
Подпишись

«Росатом» заявил об отсутствии нерешённых вопросов с Минском по проекту БелАЭС

Короткая ссылка
В госкорпорации «Росатом» заявили, что у России и Белоруссии нет нерешённых вопросов по проекту Белорусской атомной электростанции. 
«Росатом» заявил об отсутствии нерешённых вопросов с Минском по проекту БелАЭС
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

Сообщение приводит РИА Новости.

Отмечается, что российская сторона плотно взаимодействует с партнёрами из Белоруссии и занимается совместным решением вопросов, которые возникают при реализации проекта. В том числе это касается сроков сдачи второго энергоблока.

«На данный момент нерешённых вопросов нет», — сказали в «Росатоме».

При этом в госкорпорации, говоря о сроках реализации проекта, отметили, что основные этапы строительства БелАЭС произошли в непростой период пандемии COVID-19, а также на фоне ужесточения внешнеполитической ситуации и роста санкционных рисков. 

Ранее белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что Минск ведёт переговоры с Москвой по вопросу о компенсации за смещение сроков ввода в эксплуатацию БелАЭС.

Президент Белоруссии добавил, что Москва в качестве варианта предложила Минску гарантийный срок на пять лет на основные узлы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить