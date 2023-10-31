«Росатом» заявил об отсутствии нерешённых вопросов с Минском по проекту БелАЭС
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Сообщение приводит РИА Новости.
Отмечается, что российская сторона плотно взаимодействует с партнёрами из Белоруссии и занимается совместным решением вопросов, которые возникают при реализации проекта. В том числе это касается сроков сдачи второго энергоблока.
«На данный момент нерешённых вопросов нет», — сказали в «Росатоме».
При этом в госкорпорации, говоря о сроках реализации проекта, отметили, что основные этапы строительства БелАЭС произошли в непростой период пандемии COVID-19, а также на фоне ужесточения внешнеполитической ситуации и роста санкционных рисков.
Ранее белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что Минск ведёт переговоры с Москвой по вопросу о компенсации за смещение сроков ввода в эксплуатацию БелАЭС.
Президент Белоруссии добавил, что Москва в качестве варианта предложила Минску гарантийный срок на пять лет на основные узлы.