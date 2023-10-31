Лукашенко: Белоруссия поставила перед Россией вопрос о компенсации по БелАЭС

Минск ведёт переговоры с Москвой по вопросу о компенсации за смещение сроков ввода в эксплуатацию БелАЭС, рассказал белорусский президент Александр Лукашенко. По его словам, республика уже получила несколько предложений, в том числе по цене на «свежее ядерное топливо».

«У нас немного сместились сроки ввода в эксплуатацию атомной станции из-за российской стороны. Естественно, по договору мы поставили перед ними вопрос о компенсациях», — цитирует Лукашенко агентство БЕЛТА.

Президент добавил, что Москва в качестве варианта предложила Минску и гарантийный срок на пять лет на основные узлы.

Принимая доклад о завершении строительства БелАЭС, он попросил рассказать, удовлетворяет ли это белорусскую сторону.

«Мы, конечно, излишне не должны напрягать россиян: электричества у нас хватало и хватает, но договор есть договор», — подчеркнул Лукашенко.

Ранее Лукашенко заявил, что Белоруссия остаётся надёжным союзником России.