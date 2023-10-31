Лукашенко: Белоруссия поставила перед Россией вопрос о компенсации по БелАЭС
- globallookpress.com
«У нас немного сместились сроки ввода в эксплуатацию атомной станции из-за российской стороны. Естественно, по договору мы поставили перед ними вопрос о компенсациях», — цитирует Лукашенко агентство БЕЛТА.
Президент добавил, что Москва в качестве варианта предложила Минску и гарантийный срок на пять лет на основные узлы.
Принимая доклад о завершении строительства БелАЭС, он попросил рассказать, удовлетворяет ли это белорусскую сторону.
«Мы, конечно, излишне не должны напрягать россиян: электричества у нас хватало и хватает, но договор есть договор», — подчеркнул Лукашенко.
Ранее Лукашенко заявил, что Белоруссия остаётся надёжным союзником России.