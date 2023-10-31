Депутат Госдумы Чепа назвал корпоративным вопросом требование Лукашенко по БелАЭС

Депутат Государственной думы Алексей Чепа назвал корпоративным вопросом требование президента Белоруссии Александра Лукашенко к России касательно Белорусской атомной электростанции (БелАЭС).

Об этом он сказал в комментарии «Ленте.Ру».

«Это вопрос корпоративный, надо разбираться в причинах того, почему задерживается ввод в эксплуатацию БелАЭС», — заявил Чепа.

Он добавил, что белорусский президент всегда высказывается в защиту предприятий и хозяйствующих субъектов Белоруссии.

По мнению парламентария, он не видит политической подоплёки в произошедшем.

Ранее Лукашенко заявил, что Минск ведёт переговоры с Москвой по вопросу о компенсации за смещение сроков ввода в эксплуатацию БелАЭС.

Президент Белоруссии добавил, что Москва в качестве варианта предложила Минску гарантийный срок на пять лет на основные узлы.