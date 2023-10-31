Депутат Госдумы Чепа назвал корпоративным вопросом требование Лукашенко по БелАЭС
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Об этом он сказал в комментарии «Ленте.Ру».
«Это вопрос корпоративный, надо разбираться в причинах того, почему задерживается ввод в эксплуатацию БелАЭС», — заявил Чепа.
Он добавил, что белорусский президент всегда высказывается в защиту предприятий и хозяйствующих субъектов Белоруссии.
По мнению парламентария, он не видит политической подоплёки в произошедшем.
Ранее Лукашенко заявил, что Минск ведёт переговоры с Москвой по вопросу о компенсации за смещение сроков ввода в эксплуатацию БелАЭС.
Президент Белоруссии добавил, что Москва в качестве варианта предложила Минску гарантийный срок на пять лет на основные узлы.