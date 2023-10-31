RT в Telegram
Подпишись

Депутат Госдумы Чепа назвал корпоративным вопросом требование Лукашенко по БелАЭС

Короткая ссылка
Депутат Государственной думы Алексей Чепа назвал корпоративным вопросом требование президента Белоруссии Александра Лукашенко к России касательно Белорусской атомной электростанции (БелАЭС).
Депутат Госдумы Чепа назвал корпоративным вопросом требование Лукашенко по БелАЭС
  • © Sputnik/РИА Новости

Об этом он сказал в комментарии «Ленте.Ру».

«Это вопрос корпоративный, надо разбираться в причинах того, почему задерживается ввод в эксплуатацию БелАЭС», — заявил Чепа.

Он добавил, что белорусский президент всегда высказывается в защиту предприятий и хозяйствующих субъектов Белоруссии. 

По мнению парламентария, он не видит политической подоплёки в произошедшем.

Ранее Лукашенко заявил, что Минск ведёт переговоры с Москвой по вопросу о компенсации за смещение сроков ввода в эксплуатацию БелАЭС.

Президент Белоруссии добавил, что Москва в качестве варианта предложила Минску гарантийный срок на пять лет на основные узлы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить