Владимир Зеленский частично повторяет путь Адольфа Гитлера, уповая на «чудо-оружие» и продолжая обещать иллюзорную победу, считает военный эксперт Алексей Леонков.

Так он прокомментировал статью журнала Time о Зеленском и о ситуации на Украине.

Как отметил Леонков, на Западе уже начали понимать, что Украина терпит поражение.

«Зеленский, сам того не ведая, повторяет путь германского диктатора. Аналогия не один в один, но кое-что прослеживается: запрет выпуска за границу детей старше 14 лет, попытка призвать в армию женщин, надежда на какие-то западные «чудо-вооружения», иллюзорные обещания победы, которая якобы случится вот-вот», — сказал он РИА Новости.

Всё это происходит на фоне экономического кризиса, а также состояния гражданской инфраструктуры Украины, «которая по большей части, скорее всего, не переживёт зиму», добавил эксперт.

Подполковник армии США Дэниел Дэвис отмечал, что украинской армии грозит та же катастрофа на фронте, что и лидеру нацистской Германии Адольфу Гитлеру после попытки наступления во Франции в конце 1944 года.