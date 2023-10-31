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Рогов: ВСУ за сутки потеряли более 200 военных и танк Leopard возле Работина

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Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что ВСУ за сутки потеряли более 200 военных и танк Leopard возле Работина и Вербового на Ореховском направлении в Запорожской области.
Рогов: ВСУ за сутки потеряли более 200 военных и танк Leopard возле Работина
  • AP
  • © Roman Chop

Его слова приводит ТАСС.

По его словам, уничтожено не менее двух танков, включая один Leopard германского производства.

Кроме того, российские военные уничтожили две гаубицы М777 американского производства и две боевые бронированные машины ВСУ.

Также он сообщил, что украинские войска за сутки потеряли порядка 80 военных в районе Приютного и Урожайного.

Рогов заявил, что украинские войска на Ореховском направлении Запорожской области утратили свой наступательный потенциал.

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