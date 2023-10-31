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Минобороны: ЦРУ участвует в военно-биологических программах через RAND

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ЦРУ США участвует в американских военно-биологических программах через исследовательскую корпорацию RAND, сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

«Хотел бы акцентировать ваше внимание на участии Центрального разведывательного управления в реализации военно-биологических программ США. По уже традиционной схеме работа осуществлялась через подрядчиков — университет Джонса Хопкинса и некоммерческую организацию RAND, которые ранее были задействованы в реализации проектов двойного назначения», — сказал он.

Участие RAND в биологических проектах ЦРУ «вызывает ряд вопросов», отметил Кириллов.

«Данная организация с использованием возможностей искусственного интеллекта осуществляла планирование крупномасштабных биологических атак», — добавил военачальник.

Кроме того, как рассказал Кириллов, США продолжают держать под контролем некоторые биообъекты на территории Украины, рассчитывая возобновить их работу после завершения спецоперации.

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