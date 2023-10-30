Экс-аналитик Макговерн: Зеленский пытался атаковать Курскую АЭС из-за отчаяния

Бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн заявил, что Владимир Зеленский пытался атаковать Курскую АЭС из-за отчаяния на фоне потери поддержки со стороны западных стран.

Такое мнение он высказал в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

«Меня действительно беспокоит то, что он (Зеленский. — RT) сейчас нападает на атомные электростанции в России, в Курске. Это отчаяние», — сказал Макговерн.

Ранее в «Росэнергоатоме» сообщили, что атака трёх украинских беспилотников на Курскую АЭС вечером 26 октября не повлияла на работу станции.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что атака ВСУ на Курскую АЭС не могла произойти без разрешения со стороны западных стран.