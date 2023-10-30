Комбат ВСУ: Украина терпит стратегическое поражение, ВС России стали сильнее

Украина стратегически проигрывает в конфликте из-за неадекватного восприятия ситуации обществом, считает комбат ВСУ Дмитрий Кухарчук. По мнению военного, СМИ начали рассказывать украинцам о том, что русские «не умеют воевать», тогда как армия России с каждым днём становится только сильнее.

Кухарчук в интервью украинскому «Пятому каналу» отметил, что после отвода российских войск из-под Киева в СМИ появились тезисы, что ВСУ «воюют с бомжами».

Он подчеркнул, что российская армия становится сильнее, а если бы Украина действительно воевала со слабым противником, то уже давно бы победила.

«Поэтому мы проигрываем. У них эти процессы происходят, у них готовность общества намного выше, чем готовность нашего общества», — цитирует комбата «СТРАНА.ua».

Министр обороны России Сергей Шойгу ранее заявил, что ВСУ за время своего контрнаступления потеряли свыше 90 тыс. военнослужащих убитыми и ранеными. При этом каких-либо тактически значимых успехов на поле боя противником достигнуто не было.