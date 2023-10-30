RT в Telegram
Подпишись

Комбат ВСУ: Украина терпит стратегическое поражение, ВС России стали сильнее

Украинский комбат заявил, что ВСУ проигрывают из-за неготовности общества

Короткая ссылка
Украина стратегически проигрывает в конфликте из-за неадекватного восприятия ситуации обществом, считает комбат ВСУ Дмитрий Кухарчук. По мнению военного, СМИ начали рассказывать украинцам о том, что русские «не умеют воевать», тогда как армия России с каждым днём становится только сильнее.
Комбат ВСУ: Украина терпит стратегическое поражение, ВС России стали сильнее
  • AP
  • © Libkos

Кухарчук в интервью украинскому «Пятому каналу» отметил, что после отвода российских войск из-под Киева в СМИ появились тезисы, что ВСУ «воюют с бомжами».

Он подчеркнул, что российская армия становится сильнее, а если бы Украина действительно воевала со слабым противником, то уже давно бы победила.

«Поэтому мы проигрываем. У них эти процессы происходят, у них готовность общества намного выше, чем готовность нашего общества», — цитирует комбата «СТРАНА.ua».

Министр обороны России Сергей Шойгу ранее заявил, что ВСУ за время своего контрнаступления потеряли свыше 90 тыс. военнослужащих убитыми и ранеными. При этом каких-либо тактически значимых успехов на поле боя противником достигнуто не было.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить