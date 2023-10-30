Спецкор RT показал, как российские штурмовики берут бойцов ВСУ в плен

Российские штурмовики из мотострелкового соединения ВВО ликвидировали несколько украинских солдат, ещё нескольких взяли в плен. Видео работы военнослужащих показал спецкор RT Александр Пискунов.

На 02:04 украинских солдат уговаривают сдаться, на 02:39 почти все они принимают решение сложить оружие. Оставшиеся украинские военные по рации передавали, что живы, но их же артиллерия начала работать по ним. После этого сдались уже все.

Мотострелки из Бурятии тем временем готовы к следующим подвигам, рассказали они Пискунову.

«Сейчас отдохнём, дай бог, ещё один [опорник] возьмём», — сказал один из бойцов.

Ранее замкомандующего 2-м армейским корпусом ВС России, командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов заявил, что украинские военные стали чаще сдаваться в плен на всех направлениях.