Экс-разведчик Риттер: ВС России уничтожают склады ВСУ с боеприпасами от Запада
- РИА Новости
«Русские взрывают большое количество их оборудования. Они стали очень хорошо выявлять и уничтожать склады в отдалённых от передовой районах», — указал Риттер.
Вместе с этим он добавил, что украинские подразделения расходуют огромный объём снарядов.
При этом экс-разведчик подчеркнул, что украинцы из-за отсутствия должной подготовки довольно часто неправильно эксплуатируют артиллерийские орудия, что приводит к их быстрому износу.
Ранее сообщалось, что Вооружённые силы России уничтожили арсенал авиационных средств поражения украинской армии в Черкасской области.