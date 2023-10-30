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Экс-разведчик Риттер: ВС России уничтожают склады ВСУ с боеприпасами от Запада

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Бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Danny Haiphong заявил, что российские войска уничтожают склады ВСУ с поставленными Западом боеприпасами и вооружениями.
Экс-разведчик Риттер: ВС России уничтожают склады ВСУ с боеприпасами от Запада
  • РИА Новости

«Русские взрывают большое количество их оборудования. Они стали очень хорошо выявлять и уничтожать склады в отдалённых от передовой районах», — указал Риттер.

Вместе с этим он добавил, что украинские подразделения расходуют огромный объём снарядов.

При этом экс-разведчик подчеркнул, что украинцы из-за отсутствия должной подготовки довольно часто неправильно эксплуатируют артиллерийские орудия, что приводит к их быстрому износу.

Ранее сообщалось, что Вооружённые силы России уничтожили арсенал авиационных средств поражения украинской армии в Черкасской области.

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