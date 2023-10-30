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Рогов сообщил об успешной контратаке российских военных около Работина

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Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что российские войска успешно контратаковали в районе села Работино в Запорожской области.
Рогов сообщил об успешной контратаке российских военных около Работина
  • РИА Новости

«Наши военные отбили попытки атак украинских боевиков на Ореховском направлении и провели успешные контратаки в направлении Работина со стороны Вербового», — рассказал он РИА Новости.

По его словам, ВСУ потеряли порядка 40 военнослужащих, а также более десяти единиц техники.

Вместе с этим Рогов добавил, что за минувшие сутки было отбито пять атак на Времевском направлении и проведены контратаки.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил о сдаче в плен группы солдат ВСУ на Запорожском направлении.

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