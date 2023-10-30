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ERR: в Эстонии ввели систему продовольственных карточек для малоимущих

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Власти Эстонии ввели систему продовольственных карточек для малоимущих, сообщает ERR.
ERR: в Эстонии ввели систему продовольственных карточек для малоимущих
  • Gettyimages.ru
  • © Mikhail Blavatskiy

Отмечается, что карточки можно будет обменивать на продукты и товары первой необходимости в магазинах Rimi по всей стране.

На продовольственную карту будет начисляться €30 на человека в квартал.

Ранее посол России в Братиславе Игорь Братчиков сообщил, что цены на коммунальные услуги, продукты и другие статьи расходов жителей Словакии выросли из-за курса местных властей на отказ от российских углеводородов.

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