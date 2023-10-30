РИА Новости: в зоне СВО создали первый российский спецбатальон дронщиков-минёров

В зоне СВО создали уникальный российский спецбатальон сапёров — пилотов дронов.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на начальника штаба батальона инженерного соединения ЮВО с позывным «Сотый».

«Спецбатальон применяет современные образцы беспилотных аппаратов», — говорится в сообщении.

По словам начальника штаба, бойцы занимаются минированием местности, разведкой и уничтожением живой силы и техники противника.

Ранее сообщалось, как армейская авиация помогает решать задачи в зоне СВО.

Также за прошедшие сутки российские силы ПВО сбили 44 беспилотника ВСУ.