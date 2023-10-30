РИА Новости: в зоне СВО создали первый российский спецбатальон дронщиков-минёров
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на начальника штаба батальона инженерного соединения ЮВО с позывным «Сотый».
«Спецбатальон применяет современные образцы беспилотных аппаратов», — говорится в сообщении.
По словам начальника штаба, бойцы занимаются минированием местности, разведкой и уничтожением живой силы и техники противника.
Ранее сообщалось, как армейская авиация помогает решать задачи в зоне СВО.
Также за прошедшие сутки российские силы ПВО сбили 44 беспилотника ВСУ.