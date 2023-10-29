Число жертв аварии на шахте в Карагандинской области Казахстана выросло до 45

Число погибших в результате аварии на шахте в Карагандинской области увеличилось до 45.

AP

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Об этом сообщил казахстанский телеканал «Хабар-24» со ссылкой на заместителя директора филиала республиканского штаба аварийно-спасательных служб Геннадия Силинского. «Число погибших шахтёров в Карагандинской области достигло 45», — говорится в сообщении. Ранее сообщалось о 42 погибших. Российский лидер Владимир Путин выразил соболезнования президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву из-за аварии на шахте.