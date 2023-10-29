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Число жертв аварии на шахте в Карагандинской области Казахстана выросло до 45

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Число погибших в результате аварии на шахте в Карагандинской области увеличилось до 45.
Число жертв аварии на шахте в Карагандинской области Казахстана выросло до 45
  • AP
  • © AP Photo

Об этом сообщил казахстанский телеканал «Хабар-24» со ссылкой на заместителя директора филиала республиканского штаба аварийно-спасательных служб Геннадия Силинского.

«Число погибших шахтёров в Карагандинской области достигло 45», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о 42 погибших.

Российский лидер Владимир Путин выразил соболезнования президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву из-за аварии на шахте.

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