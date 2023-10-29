Маск уточнил свою позицию по развёртыванию Starlink в секторе Газа
Он отметил, что будут приняты «чрезвычайные меры», чтобы удостовериться, что систему используют исключительно для гуманитарных целей.
«Мы проведём проверку безопасности с правительствами США и Израиля, прежде чем включить хотя бы один терминал», — отметил он.
При этом в настоящий момент ни один терминал Starlink не пытался подключиться из анклава, добавил Маск.
Ранее глава Минсвязи Израиля Шломо Каръи ранее заявил, что ведомство разрывает все отношения со Starlink из-за слов американского бизнесмена Илона Маска.