Маск уточнил свою позицию по развёртыванию Starlink в секторе Газа

Американский предприниматель Илон Маск объяснил свои слова о том, что Starlink обеспечит связь для помощи сектору Газа.

Он отметил, что будут приняты «чрезвычайные меры», чтобы удостовериться, что систему используют исключительно для гуманитарных целей.

«Мы проведём проверку безопасности с правительствами США и Израиля, прежде чем включить хотя бы один терминал», — отметил он.

При этом в настоящий момент ни один терминал Starlink не пытался подключиться из анклава, добавил Маск.

Ранее глава Минсвязи Израиля Шломо Каръи ранее заявил, что ведомство разрывает все отношения со Starlink из-за слов американского бизнесмена Илона Маска.