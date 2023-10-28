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Глава Минсвязи Палестины: Израиль не включил связь и интернет в секторе Газа

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Власти Израиля отказались подключить связь и интернет в секторе Газа даже после проверки международными организациями, заявил министр связи и информационных технологий Палестины Исхак Садр.

По его словам, связь была отключена вручную израильской администрацией.

«Израильские оккупационные власти подверглись проверке со стороны международных институтов, но отказались снова вернуть эти услуги в сектор Газа», — заявил министр в интервью РИА Новости.

Садр назвал этот шаг преступлением против человечности, так как при войне запрещено полностью отключать связь и интернет. Он добавил, что связь внутри сектора Газа была отключена, чтобы не было возможности позвать на помощь.

Глава Минсвязи Израиля Шломо Каръи ранее заявил, что ведомство разрывает все отношения со Starlink из-за слов американского бизнесмена Илона Маска.

Он также пообещал уничтожать комплексы Starlink в случае, если их будут поставлять в сектор Газа.

Сам Маск до этого заявил, что предоставит услуги спутниковой связи сети Starlink для международно признанных организаций, которые оказывают помощь в секторе Газа.

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