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В Казахстане назвали возгорание и взрыв предварительной причиной аварии на шахте

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Губернатор Карагандинской области Казахстана Ермаганбет Булекпаев назвал возгорание и последовавший взрыв метано-воздушной смеси предварительными причинами аварии на шахте имени Костенко.
В Казахстане назвали возгорание и взрыв предварительной причиной аварии на шахте
  • Gettyimages.ru

«Предварительная версия говорит о том, что на лаве произошло возгорание... Произошёл взрыв метано-воздушной смеси, воздействие ударной волны продуктов взрыва — всё это вкупе привело к такому большому количеству жертв», — цитирует его РИА Новости.

Губернатор региона добавил, что из-за взрыва была выведена из строя система телекоммуникации на западном и восточном блоках. По словам Булекпаева, дальность распространения ударной волны составила более 2 км.

Ранее сообщалось, что число погибших в результате аварии на шахте в Карагандинской области в Казахстане увеличилось до 33.

Российский лидер Владимир Путин выразил соболезнования президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву из-за аварии на шахте в Караганде.

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