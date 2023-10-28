В Казахстане назвали возгорание и взрыв предварительной причиной аварии на шахте

Губернатор Карагандинской области Казахстана Ермаганбет Булекпаев назвал возгорание и последовавший взрыв метано-воздушной смеси предварительными причинами аварии на шахте имени Костенко.

«Предварительная версия говорит о том, что на лаве произошло возгорание... Произошёл взрыв метано-воздушной смеси, воздействие ударной волны продуктов взрыва — всё это вкупе привело к такому большому количеству жертв», — цитирует его РИА Новости.

Губернатор региона добавил, что из-за взрыва была выведена из строя система телекоммуникации на западном и восточном блоках. По словам Булекпаева, дальность распространения ударной волны составила более 2 км.

Ранее сообщалось, что число погибших в результате аварии на шахте в Карагандинской области в Казахстане увеличилось до 33.

Российский лидер Владимир Путин выразил соболезнования президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву из-за аварии на шахте в Караганде.