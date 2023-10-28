Воздушную тревогу объявили в Кировоградской, Днепропетровской и Николаевской областях
Воздушную тревогу объявили в Кировоградской, Днепропетровской и Николаевской областях Украины.
Об этом сообщается на карте воздушных тревог украинских властей.
Ранее «Зеркало недели» сообщило, что несколько взрывов произошло в Днепропетровске.
Также стало известно о взрывах в Измаильском районе Одесской области.
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