Воздушную тревогу объявили в Кировоградской, Днепропетровской и Николаевской областях Украины.

Об этом сообщается на карте воздушных тревог украинских властей.

Ранее «Зеркало недели» сообщило, что несколько взрывов произошло в Днепропетровске.

Также стало известно о взрывах в Измаильском районе Одесской области.