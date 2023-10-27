Sun: тело пропавшего наёмника Бёрка нашли в канализации в Запорожской области

Сотрудники украинской полиции нашли тело пропавшего британского наёмника Дэниела Бёрка в канализации на полигоне в подконтрольной Киеву части Запорожской области. Предположительно, его застрелил другой иностранный наёмник, воюющий за ВСУ.

Об этом пишет издание Sun со ссылкой на отца застреленного наёмника.

«Результаты ДНК-теста Дэниела положительны», — подтвердил отец гибель своего сына.

Тело помог обнаружить боевик ВСУ Абдельфетах Нурин. Он сказал полиции, что застрелил Бёрка по ошибке.

Ранее сообщалось, что в подконтрольной киевским властям части Запорожской области обнаружили тело британского наёмника Бёрка.

Также стало известно, что на Украине британского наёмника Джордана Чедвика обнаружили мёртвым в водоёме и со связанными за спиной руками.