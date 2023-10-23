Шойгу: в зону СВО за день доставляется до 15 тысяч тонн боеприпасов и топлива

В распоряжение российской армии в зону спецоперации в день поставляется порядка 10—15 тыс. тонн снарядов, топлива и других материалов. Такое заявление сделал министр обороны России Сергей Шойгу.

В Минобороны прошло выездное совещание с участием председателя Совфеда Валентины Матвиенко и Комитета Совфеда по обороне и безопасности.

Шойгу подчеркнул, что в ВС России каждые сутки поставляется 1,5 тыс. т только питьевой воды, а за день стирается примерно 350 т белья.

«Всем этим, естественно, надо управлять, поставляя в вооружённые силы в день до 10 тыс., а бывает в день до 15 тыс. т разного рода материалов», — отметил министр.

Он уточнил, что в этот объём входят боеприпасы, топливо и «всё, что связано с производством ремонта и обслуживания техники».

Ранее командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявил о стабильной ситуации на всей линии боевого соприкосновения.