Шойгу: в зону СВО за день доставляется до 15 тысяч тонн боеприпасов и топлива
- РИА Новости
В Минобороны прошло выездное совещание с участием председателя Совфеда Валентины Матвиенко и Комитета Совфеда по обороне и безопасности.
Шойгу подчеркнул, что в ВС России каждые сутки поставляется 1,5 тыс. т только питьевой воды, а за день стирается примерно 350 т белья.
«Всем этим, естественно, надо управлять, поставляя в вооружённые силы в день до 10 тыс., а бывает в день до 15 тыс. т разного рода материалов», — отметил министр.
Он уточнил, что в этот объём входят боеприпасы, топливо и «всё, что связано с производством ремонта и обслуживания техники».
Ранее командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявил о стабильной ситуации на всей линии боевого соприкосновения.