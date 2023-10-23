Алаудинов заявил о стабильной ситуации на всей линии боевого соприкосновения

Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявил, что в зоне спецоперации наблюдается стабильная и подконтрольная обстановка, однако ВСУ на некоторых участках безуспешно пытаются прорвать оборону российской армии.

В своём Telegram он сообщил, что украинские военные «активно окапываются», однако основные направления противника уходят в оборону.

«Идёт активная подготовка к зимнему периоду. Сказать что-либо про свой положительный результат в этом году и за последний «контрнаступ» противник не может. Показать своим западным хозяевам врагу нечего», — написал Алаудинов.

Командир добавил, что на текущий момент ВСУ не почувствовали отвлечённость Запада на Восток, а поставленное оружие у противника пока имеется. Однако, по его словам, враг осознаёт, что «с такой базой они далеко не уйдут».

Ранее Минобороны заявило об отражении 12 атак ВСУ на Краснолиманском направлении.