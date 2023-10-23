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МО России заявило об отражении 12 атак ВСУ на Краснолиманском направлении

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Российские войска за прошедшие сутки пресекли 12 атак украинской армии на Краснолиманском направлении фронта спецоперации, передаёт Минобороны России.
МО России заявило об отражении 12 атак ВСУ на Краснолиманском направлении
  • РИА Новости

Ведомство также проинформировало, что Киев лишился 480 человек личного состава убитыми и ранеными на этой линии боевого соприкосновения.

Ранее сообщалось, что в Харьковской и Днепропетровской областях Украины объявили воздушную тревогу.

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