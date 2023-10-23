МО России заявило об отражении 12 атак ВСУ на Краснолиманском направлении
Российские войска за прошедшие сутки пресекли 12 атак украинской армии на Краснолиманском направлении фронта спецоперации, передаёт Минобороны России.
- РИА Новости
Ведомство также проинформировало, что Киев лишился 480 человек личного состава убитыми и ранеными на этой линии боевого соприкосновения.
Ранее сообщалось, что в Харьковской и Днепропетровской областях Украины объявили воздушную тревогу.
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