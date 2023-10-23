МО России заявило об отражении 12 атак ВСУ на Краснолиманском направлении

Российские войска за прошедшие сутки пресекли 12 атак украинской армии на Краснолиманском направлении фронта спецоперации, передаёт Минобороны России.

Ведомство также проинформировало, что Киев лишился 480 человек личного состава убитыми и ранеными на этой линии боевого соприкосновения.

Ранее сообщалось, что в Харьковской и Днепропетровской областях Украины объявили воздушную тревогу.