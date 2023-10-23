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WP: украинские спецслужбы причастны к убийству командира батальона «Сомали» Гиви

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Сотрудники спецслужб Украины причастны к убийству командира батальона «Сомали» и героя Донецкой Народной Республики Михаила Толстых (Гиви), говорится в материале The Washington Post со ссылкой на украинские источники из спецслужб.
WP: украинские спецслужбы причастны к убийству командира батальона «Сомали» Гиви
  • РИА Новости

Также указывается, что Киев причастен к ликвидации лидера украинской оппозиционной общественной организации «Оплот» Евгения Жилина.

Ранее газета сообщила, что ответственность за взрывы на Крымском мосту несёт СБУ при участии ЦРУ.

Командир батальона «Сомали» погиб 8 февраля 2017 года в результате выстрела из огнемёта «Шмель». Он находился на своём рабочем месте в кабинете в городе Донецк. 

Известного противника «евромайдана» Жилина застрелили в подмосковном ресторане «Ветерок» в элитном посёлке «Горки-2» вечером 19 сентября 2016 года.

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