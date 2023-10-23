WP: украинские спецслужбы причастны к убийству командира батальона «Сомали» Гиви
- РИА Новости
Также указывается, что Киев причастен к ликвидации лидера украинской оппозиционной общественной организации «Оплот» Евгения Жилина.
Ранее газета сообщила, что ответственность за взрывы на Крымском мосту несёт СБУ при участии ЦРУ.
Командир батальона «Сомали» погиб 8 февраля 2017 года в результате выстрела из огнемёта «Шмель». Он находился на своём рабочем месте в кабинете в городе Донецк.
Известного противника «евромайдана» Жилина застрелили в подмосковном ресторане «Ветерок» в элитном посёлке «Горки-2» вечером 19 сентября 2016 года.