Сотрудники спецслужб Украины причастны к убийству командира батальона «Сомали» и героя Донецкой Народной Республики Михаила Толстых (Гиви), говорится в материале The Washington Post со ссылкой на украинские источники из спецслужб.

Также указывается, что Киев причастен к ликвидации лидера украинской оппозиционной общественной организации «Оплот» Евгения Жилина.

Ранее газета сообщила, что ответственность за взрывы на Крымском мосту несёт СБУ при участии ЦРУ.

Командир батальона «Сомали» погиб 8 февраля 2017 года в результате выстрела из огнемёта «Шмель». Он находился на своём рабочем месте в кабинете в городе Донецк.

Известного противника «евромайдана» Жилина застрелили в подмосковном ресторане «Ветерок» в элитном посёлке «Горки-2» вечером 19 сентября 2016 года.