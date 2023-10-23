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В Ассоциации дипломатов заявили о контрпродуктивности давления на Россию

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Ангелина Шурпина
Заместитель председателя Ассоциации российских дипломатов, профессор Высшей школы экономики Андрей Бакланов прокомментировал в беседе с RT угрозы президента Латвии Эдгарса Ринкевича закрыть Балтийское море для российских судов.
В Ассоциации дипломатов заявили о контрпродуктивности давления на Россию
  • Gettyimages.ru

По словам специалиста, все эти угрозы укладываются в курс, направленный на то, чтобы «поджать» военно-политические и торгово-экономические позиции России в Балтийском море.

Как подчеркнул Бакланов, российская сторона до сих пор проявляла терпимость в этих вопросах, разъясняя свою позицию. 

«Но у меня такое впечатление, что дело сейчас вплотную подходит к тому, чтобы добавлять к разъяснениям чисто политического и эмоционального характера более жёсткие меры военно-технического ответного давления», — рассказал собеседник RT.

Он считает, что подобные угрозы со стороны латвийского лидера не приведут «к понижению планки наших интересов и возможностей». Результат будет прямо противоположный, пояснил эксперт.

«Всякого рода моменты, связанные с оказанием давления, контрпродуктивны и будут вызывать ненужные последствия для тех, кто пробует потренироваться силовым путём на нашем направлении»,— заключил он. 

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя угрозы президента Латвии Эдгарса Ринкевича закрыть Балтийское море для российских судов, заявил, что Москва считает неприемлемыми любые угрозы в адрес России.

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