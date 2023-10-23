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Следователь из Екатеринбурга погиб в зоне СВО

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Следователь из Екатеринбурга Алибек Шуткараев погиб во время выполнения боевой задачи в зоне специальной военной операции в возрасте 32 лет.
Следователь из Екатеринбурга погиб в зоне СВО
  • РИА Новости

Об этом сообщило URA.RU со ссылкой на заявление пресс-службы свердловского управления СКР.

«Алибек Шуткараев с августа 2022 года состоял в должности старшего следователя следственного отдела по Орджоникидзевскому району Екатеринбурга. Принимал участие в расследовании уголовных дел о должностных и коррупционных преступлениях, а также в сфере экономики», — сообщили в СК.

Также его назвали справедливым, исполнительным и ответственным сотрудником, который пользовался уважением в коллективе.

Сообщается, что в июле текущего года Шуткараев заключил контракт с Минобороны России и отправился в зону СВО в составе подразделения Воздушно-десантных войск. Боец посмертно был награждён орденом Мужества за проявленную доблесть и отвагу.

Ранее сообщалось, что военных из Бурятии наградили орденами Мужества за сражение под Урожайным.

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