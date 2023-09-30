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Военные из Бурятии награждены Орденами Мужества за сражение под Урожайным

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Ефрейтор Алексей Ивлиев, рядовой Иван Тарасов, старший сержант Виктор Хамаганов из 37-й гвардейской отдельной мотострелковой бригады Бурятии, которые накануне встретились с президентом России Владимиром Путиным, награждены Орденами Мужеств.
Военные из Бурятии награждены Орденами Мужества за сражение под Урожайным
  • РИА Новости

Об этом сообщил глава республики Алексей Цыденов.

«Ефрейтор Алексей Ивлиев, старший сержант Виктор Хамаганов, рядовой Иван Тарасов награждены орденами Мужества», — говорится в сообщении.

Кроме того, добавил Цыденов, уроженец Бурятии рядовой Иван Калашников ранее был награждён звездой Героя России.

Ранее Владимир Путин назвал сражение под Урожайным на Южно-Донецком направлении одним из примеров героизма российских военных.

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