Военные из Бурятии награждены Орденами Мужества за сражение под Урожайным
- РИА Новости
Об этом сообщил глава республики Алексей Цыденов.
«Ефрейтор Алексей Ивлиев, старший сержант Виктор Хамаганов, рядовой Иван Тарасов награждены орденами Мужества», — говорится в сообщении.
Кроме того, добавил Цыденов, уроженец Бурятии рядовой Иван Калашников ранее был награждён звездой Героя России.
Ранее Владимир Путин назвал сражение под Урожайным на Южно-Донецком направлении одним из примеров героизма российских военных.