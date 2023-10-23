Депутат Чепа назвал маразмом заявление президента Латвии про Балтийское море

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа прокомментировал в беседе с RT угрозы президента Латвии Эдгарса Ринкевича закрыть Балтийское море для российских судов.

«Глупости, как он может закрыть Балтийское море? Это всё равно, что он скажет: «Давайте осушим Балтийское море, чтобы российские корабли не плавали». Маразм», — отметил парламентарий.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя угрозы президента Латвии Эдгарса Ринкевича закрыть Балтийское море для российских судов, заявил, что Москва считает неприемлемыми любые угрозы в адрес России.

20 октября лидер Латвии Эдгар Ринкевич допустил закрытие Балтийского моря для всех российских судов, если расследование выявит участие Москвы в повреждении газовой инфраструктуры.

В Кремле подчёркивали, что Москва не имела и не будет иметь отношения к таким происшествиям, как подрыв газопровода Balticconnector.