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Депутат Чепа назвал маразмом заявление президента Латвии про Балтийское море

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Анастасия Румянцева
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа прокомментировал в беседе с RT угрозы президента Латвии Эдгарса Ринкевича закрыть Балтийское море для российских судов.
Депутат Чепа назвал маразмом заявление президента Латвии про Балтийское море
  • АГН «Москва»

«Глупости, как он может закрыть Балтийское море? Это всё равно, что он скажет: «Давайте осушим Балтийское море, чтобы российские корабли не плавали». Маразм», — отметил парламентарий.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя угрозы президента Латвии Эдгарса Ринкевича закрыть Балтийское море для российских судов, заявил, что Москва считает неприемлемыми любые угрозы в адрес России.

20 октября лидер Латвии Эдгар Ринкевич допустил закрытие Балтийского моря для всех российских судов, если расследование выявит участие Москвы в повреждении газовой инфраструктуры.

В Кремле подчёркивали, что Москва не имела и не будет иметь отношения к таким происшествиям, как подрыв газопровода Balticconnector.

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