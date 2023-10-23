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Военкор RT показал последствия обстрела Донецка со стороны ВСУ

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Военный корреспондент RT Виктор Мирошников показал кадры последствий обстрела Куйбышевского района Донецка со стороны Вооружённых сил Украины.

Как сообщает с места Мирошников, четыре человека пострадали в результате атаки.

Ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что мирная жительница погибла в результате обстрела Куйбышевского района города со стороны ВСУ.

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