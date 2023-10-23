Кулемзин сообщил о гибели женщины при обстреле Донецка со стороны ВСУ
Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что мирная жительница погибла в результате обстрела Куйбышевского района города со стороны Вооружённых сил Украины.
- РИА Новости
Об этом он написал в Telegram.
Кулемзин уточнил, что речь идёт о женщине 1951 года рождения.
Ранее Кулемзин сообщил, что четыре человека получили ранения в результате обстрелов двух районов города со стороны ВСУ.
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