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Кулемзин: число пострадавших при обстреле ВСУ Донецка выросло до четырёх

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Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что четыре человека получили ранения в результате обстрелов двух районов города со стороны Вооружённых сил Украины.
Кулемзин: число пострадавших при обстреле ВСУ Донецка выросло до четырёх
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

Об этом он написал в Telegram.

«Во время обстрела Калининского района по улице Элеваторной получила ранение женщина 1968 года рождения, возле остановки «Мотель» ранена женщина 1980 года рождения», — говорится в сообщении.

Кроме того, в результате обстрела Будённовского района города ранения получили женщина 1965 года рождения и мужчина 1964 года рождения.

Ранее Кулемзин сообщил об одной пострадавшей.

Украинская армия выпустила несколько ракет из реактивных систем залпового огня по Калининскому и Будённовскому районам Донецка.

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