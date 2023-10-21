Кулемзин: число пострадавших при обстреле ВСУ Донецка выросло до четырёх

Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что четыре человека получили ранения в результате обстрелов двух районов города со стороны Вооружённых сил Украины.

Об этом он написал в Telegram.

«Во время обстрела Калининского района по улице Элеваторной получила ранение женщина 1968 года рождения, возле остановки «Мотель» ранена женщина 1980 года рождения», — говорится в сообщении.

Кроме того, в результате обстрела Будённовского района города ранения получили женщина 1965 года рождения и мужчина 1964 года рождения.

Ранее Кулемзин сообщил об одной пострадавшей.

Украинская армия выпустила несколько ракет из реактивных систем залпового огня по Калининскому и Будённовскому районам Донецка.