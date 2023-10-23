Украинские войска выпустили по Донецку пять ракет из РСЗО

Вооружённые силы Украины выпустили пять ракет из РСЗО по Куйбышевскому району Донецка в Донецкой Народной Республике.

Об этом информирует представительство ДНР в СЦКК.

«Выпущено пять ракет из РСЗО», — говорится в сообщении.

Ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что мирная жительница погибла в результате обстрела Куйбышевского района города со стороны ВСУ.