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По меньшей мере два человека получили ранения при обстреле ВСУ Донецка

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По меньшей мере два человека получили ранения в результате обстрела северного района Донецка со стороны Вооружённых сил Украины.
По меньшей мере два человека получили ранения при обстреле ВСУ Донецка
  • © РИА Новости / Таисия Воронцова

Об этом сообщили в оперативных службах Донецкой Народной Республики.

«По утреннему обстрелу посёлка Октябрьский (север Донецка. — RT): подтверждено ранение двух человек», — приводит заявление ТАСС.

В оперативных службах добавили, что количество пострадавших, вероятно, будет расти.

Ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что четыре человека получили ранения в результате обстрелов двух районов города со стороны ВСУ.

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