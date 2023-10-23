По меньшей мере два человека получили ранения при обстреле ВСУ Донецка
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Об этом сообщили в оперативных службах Донецкой Народной Республики.
«По утреннему обстрелу посёлка Октябрьский (север Донецка. — RT): подтверждено ранение двух человек», — приводит заявление ТАСС.
В оперативных службах добавили, что количество пострадавших, вероятно, будет расти.
Ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что четыре человека получили ранения в результате обстрелов двух районов города со стороны ВСУ.