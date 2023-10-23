По меньшей мере два человека получили ранения при обстреле ВСУ Донецка

По меньшей мере два человека получили ранения в результате обстрела северного района Донецка со стороны Вооружённых сил Украины.

Об этом сообщили в оперативных службах Донецкой Народной Республики.

«По утреннему обстрелу посёлка Октябрьский (север Донецка. — RT): подтверждено ранение двух человек», — приводит заявление ТАСС.

В оперативных службах добавили, что количество пострадавших, вероятно, будет расти.

Ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что четыре человека получили ранения в результате обстрелов двух районов города со стороны ВСУ.