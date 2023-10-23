Власти сообщили о повреждении объекта инфраструктуры в Харьковской области
Объект инфраструктуры получил повреждения в Харьковской области Украины, сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов.
- © AP Photo / Leo Correa
Об этом он написал в Telegram.
«В Куриловке повреждён… объект инфраструктуры», — говорится в сообщении.
Ранее стало известно о повреждении объекта критической инфраструктуры в подконтрольном киевским властям Херсоне.
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