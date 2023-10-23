Власти сообщили о повреждении объекта критической инфраструктуры в Херсоне
Объект критической инфраструктуры получил повреждения в подконтрольном киевским властям городе Херсоне, сообщил назначенный Киевом глава областной военной администрации Александр Прокудин.
- © AP Photo / Leo Correa
Об этом он написал в Telegram.
«Повреждён объект критической инфраструктуры», — говорится в сообщении.
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