Власти сообщили о повреждении объекта критической инфраструктуры в Херсоне

Объект критической инфраструктуры получил повреждения в подконтрольном киевским властям городе Херсоне, сообщил назначенный Киевом глава областной военной администрации Александр Прокудин.

Об этом он написал в Telegram.

«Повреждён объект критической инфраструктуры», — говорится в сообщении.

Ранее украинское издание «Общественное» сообщало о звуках взрывов в Кировоградской области.