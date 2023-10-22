Узнать больше

Головченко: почти все инвесторы из недружественных стран работают в Белоруссии

Короткая ссылка
Практически все инвесторы из недружественных стран продолжают работать в Белоруссии.

Об этом заявил премьер-министр республики Роман Головченко.

«Это скорее такая более превентивная мера, потому что в целом практически все инвесторы из так называемых недружественных стран продолжают работать в Беларуси, реализовывать свои проекты, продолжают получать прибыли и дивиденды от своих инвестиций», — приводит его слова ТАСС.

Ранее российский премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что Россия и Белоруссия вместе противостоят санкциям, которые были введены странами Запада.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить