Головченко: почти все инвесторы из недружественных стран работают в Белоруссии

Практически все инвесторы из недружественных стран продолжают работать в Белоруссии.

Об этом заявил премьер-министр республики Роман Головченко.

«Это скорее такая более превентивная мера, потому что в целом практически все инвесторы из так называемых недружественных стран продолжают работать в Беларуси, реализовывать свои проекты, продолжают получать прибыли и дивиденды от своих инвестиций», — приводит его слова ТАСС.

Ранее российский премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что Россия и Белоруссия вместе противостоят санкциям, которые были введены странами Запада.