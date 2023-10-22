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ВСУ усилили обстрелы Кинбурнской косы под Херсоном

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Украинские войска стали чаще наносить удары по природному парку на Кинбурнской косе в Херсонской области, сообщил командир диверсионно-штурмовой бригады «Днепр» Андрей Жидков.
ВСУ усилили обстрелы Кинбурнской косы под Херсоном
  • AP
  • © Roman Chop

По его словам, ВСУ пытаются с помощью артиллерии разминировать берег и выявить огневые позиции российской армии.

«Обстановка на Кинбурнской косе стабильно напряжённая. Враг усиливает обстрелы с каждым днём, не только по позициям нашим, но и по населённым пунктам, лесополосе», — передаёт ТАСС слова командира.

Жидков добавил, что половина жилых домов в населённых пунктах на косе была уничтожена, в том числе на берегах были поражены все строения.

Ранее в Минобороны России заявили, что российские войска пресекли попытки ВСУ форсировать Днепр в Херсонской области.

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