ВСУ усилили обстрелы Кинбурнской косы под Херсоном

Украинские войска стали чаще наносить удары по природному парку на Кинбурнской косе в Херсонской области, сообщил командир диверсионно-штурмовой бригады «Днепр» Андрей Жидков.

По его словам, ВСУ пытаются с помощью артиллерии разминировать берег и выявить огневые позиции российской армии.

«Обстановка на Кинбурнской косе стабильно напряжённая. Враг усиливает обстрелы с каждым днём, не только по позициям нашим, но и по населённым пунктам, лесополосе», — передаёт ТАСС слова командира.

Жидков добавил, что половина жилых домов в населённых пунктах на косе была уничтожена, в том числе на берегах были поражены все строения.

Ранее в Минобороны России заявили, что российские войска пресекли попытки ВСУ форсировать Днепр в Херсонской области.