«Вести»: украинского депутата задержали за попытку вывезти уклонистов за границу

Сотрудники правоохранительных органов на Украине задержали депутата, который намеревался нелегально вывезти из страны двух призывников, пытавшихся избежать призыва в ВСУ, сообщило украинское издание «Вести».

Речь идёт о депутате Днестровского райсовета Черновицкой области. Против него завели уголовное производство по статье «Организация и содействие в незаконной переправке лиц через государственную границу Украины».

Сообщается, что на текущий момент следствие готовит ходатайство об избрании депутату меры пресечения.

Ранее бывший премьер-министр Украины Николай Азаров сообщил, что из страны бегут даже призывники с белыми билетами.