«Вести»: украинского депутата задержали за попытку вывезти уклонистов за границу
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Речь идёт о депутате Днестровского райсовета Черновицкой области. Против него завели уголовное производство по статье «Организация и содействие в незаконной переправке лиц через государственную границу Украины».
Сообщается, что на текущий момент следствие готовит ходатайство об избрании депутату меры пресечения.
Ранее бывший премьер-министр Украины Николай Азаров сообщил, что из страны бегут даже призывники с белыми билетами.