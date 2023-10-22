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«Вести»: украинского депутата задержали за попытку вывезти уклонистов за границу

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Сотрудники правоохранительных органов на Украине задержали депутата, который намеревался нелегально вывезти из страны двух призывников, пытавшихся избежать призыва в ВСУ, сообщило украинское издание «Вести».
«Вести»: украинского депутата задержали за попытку вывезти уклонистов за границу
  • Gettyimages.ru
  • © NurPhoto

Речь идёт о депутате Днестровского райсовета Черновицкой области. Против него завели уголовное производство по статье «Организация и содействие в незаконной переправке лиц через государственную границу Украины».

Сообщается, что на текущий момент следствие готовит ходатайство об избрании депутату меры пресечения.

Ранее бывший премьер-министр Украины Николай Азаров сообщил, что из страны бегут даже призывники с белыми билетами.

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