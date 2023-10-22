Министерство обороны: ПВО ВС России за сутки сбила три МиГ-29 ВСУ

За прошедшие сутки российские системы ПВО сбили три истребителя МиГ-29 и один штурмовик Су-25 ВСУ, сообщает Минобороны России.

«Средствами противовоздушной обороны за сутки сбиты три самолёта МиГ-29 Воздушных сил Украины в районах населённых пунктов Благодатное, Лозовое Днепропетровской области и Чугуев Харьковской области, а также один Су-25 северо-западнее города Донецк», — говорится в сводке военного ведомства.

Также сообщается о перехвате 30 украинских БПЛА, восьми снарядов РСЗО HIMARS.

20 октября в Минобороны сообщали, что за последние сутки российские системы ПВО сбили семь украинских истребителей МиГ-29.