«СТРАНА.ua»: в Одессе мужчина прилюдно разорвал флаг Украины

В центре Одессы мужчина прилюдно разорвал флаг Украины, сообщило издание «СТРАНА.ua» со ссылкой на полицию.

По данным издания, мужчина приехал в Одессу из Днепропетровской области.

«Вечером под воздействием (алкоголя. — RT) он схватил государственный флаг Украины, который был установлен на фасаде дома, начал его дёргать и тянуть, пока не разорвал», — говорится в сообщении.

Полицейские задержали подозреваемого.

Ранее стало известно, что в Одессе облили краской Александровскую колонну, находящуюся в парке Шевченко.