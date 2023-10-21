«СТРАНА.ua»: в Одессе мужчина прилюдно разорвал флаг Украины
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По данным издания, мужчина приехал в Одессу из Днепропетровской области.
«Вечером под воздействием (алкоголя. — RT) он схватил государственный флаг Украины, который был установлен на фасаде дома, начал его дёргать и тянуть, пока не разорвал», — говорится в сообщении.
Полицейские задержали подозреваемого.
Ранее стало известно, что в Одессе облили краской Александровскую колонну, находящуюся в парке Шевченко.