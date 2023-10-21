ВС России отразили десять атак ВСУ на Краснолиманском направлении за сутки

Российские войска отразили за минувшие сутки десять атак ВСУ на Краснолиманском направлении, потери ВСУ составили до 100 человек.

РИА Новости

«Отражено десять атак штурмовых групп 24-й, 51-й, 53-й, 110-й механизированных бригад и 1-й бригады специального назначения ВСУ», — говорится в сводке Минобороны России. Кроме того, российская армия уничтожила склады боеприпасов ВСУ и топлива в Днепропетровской области на аэродроме Долгинцево. Ранее украинское издание «СТРАНА.ua» сообщило, что в городе Кривой Рог Днепропетровской области Украины произошли взрывы.