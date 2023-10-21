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ВС России отразили десять атак ВСУ на Краснолиманском направлении за сутки

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Российские войска отразили за минувшие сутки десять атак ВСУ на Краснолиманском направлении, потери ВСУ составили до 100 человек.
ВС России отразили десять атак ВСУ на Краснолиманском направлении за сутки
  • РИА Новости

«Отражено десять атак штурмовых групп 24-й, 51-й, 53-й, 110-й механизированных бригад и 1-й бригады специального назначения ВСУ», — говорится в сводке Минобороны России.

Кроме того, российская армия уничтожила склады боеприпасов ВСУ и топлива в Днепропетровской области на аэродроме Долгинцево.

Ранее украинское издание «СТРАНА.ua» сообщило, что в городе Кривой Рог Днепропетровской области Украины произошли взрывы.

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