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ВСУ выпустили по Донецку 12 натовских снарядов за полчаса

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ВСУ выпустили по Донецку 12 снарядов натовского калибра за 25 минут.
ВСУ выпустили по Донецку 12 натовских снарядов за полчаса
  • РИА Новости

Об этом сообщили в представительстве ДНР в СЦКК.

Под огнём украинской армии оказались Кировский и Петровский районы столицы ДНР.

Ранее сообщалось, что здания шахты имени Горького, мебельного магазина и компании «Донецк Ретейл» получили повреждения в результате обстрела Куйбышевского района Донецка со стороны ВСУ.

В Минобороны сообщили, что Вооружённые силы России в течение недели отразили 25 атак украинской армии на Донецком направлении.

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