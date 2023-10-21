ВСУ выпустили по Донецку 12 натовских снарядов за полчаса
- РИА Новости
Об этом сообщили в представительстве ДНР в СЦКК.
Под огнём украинской армии оказались Кировский и Петровский районы столицы ДНР.
Ранее сообщалось, что здания шахты имени Горького, мебельного магазина и компании «Донецк Ретейл» получили повреждения в результате обстрела Куйбышевского района Донецка со стороны ВСУ.
В Минобороны сообщили, что Вооружённые силы России в течение недели отразили 25 атак украинской армии на Донецком направлении.