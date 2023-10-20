Здания мебельного магазина и шахта повреждены при обстреле Донецка
- Gettyimages.ru
Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
«Зафиксированы повреждения остекления трёх объектов гражданской инфраструктуры: шахты имени М. Горького ГУП ДНР «ГУРШ», ООО «Донецк Ретейл», магазина «Мебель», — говорится в сообщении.
Ранее в Минобороны сообщили, что Вооружённые силы России в течение недели отразили 25 атак украинской армии на Донецком направлении.