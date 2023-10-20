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Здания мебельного магазина и шахта повреждены при обстреле Донецка

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Здания шахты имени Горького, мебельного магазина и компании «Донецк Ретейл» получили повреждения в результате обстрела Куйбышевского района Донецка со стороны ВСУ.
Здания мебельного магазина и шахта повреждены при обстреле Донецка
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

«Зафиксированы повреждения остекления трёх объектов гражданской инфраструктуры: шахты имени М. Горького ГУП ДНР «ГУРШ», ООО «Донецк Ретейл», магазина «Мебель», — говорится в сообщении.

Ранее в Минобороны сообщили, что Вооружённые силы России в течение недели отразили 25 атак украинской армии на Донецком направлении.

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