В МИД Приднестровья рассказали о военных приготовлениях Молдавии
- AP
- © John McConnico
«Демонстративные вливания в молдавскую армию, беспрецедентное число совместных учений с контингентами стран НАТО, постоянные сборы резервистов сложно трактовать иначе, как военные приготовления», — приводит РИА Новости его слова.
Игнатьев отметил, что военный бюджет Молдавии увеличивается каждый год рекордными темпами.
В конце сентября сопредседатель объединённой контрольной комиссии от ПМР Олег Беляков сообщал, что в Приднестровье на территории села Кицканы обнаружены ракетные обломки С-300.