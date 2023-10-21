Узнать больше

В МИД Приднестровья рассказали о военных приготовлениях Молдавии

Короткая ссылка
Демонстративные вливания в молдавскую армию и увеличение совместных учений со странами НАТО говорят о военных приготовлениях Кишинёва. Об этом заявил глава МИД непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) Виталий Игнатьев.
В МИД Приднестровья рассказали о военных приготовлениях Молдавии
  • AP
  • © John McConnico

«Демонстративные вливания в молдавскую армию, беспрецедентное число совместных учений с контингентами стран НАТО, постоянные сборы резервистов сложно трактовать иначе, как военные приготовления», — приводит РИА Новости его слова.

Игнатьев отметил, что военный бюджет Молдавии увеличивается каждый год рекордными темпами.

В конце сентября сопредседатель объединённой контрольной комиссии от ПМР Олег Беляков сообщал, что в Приднестровье на территории села Кицканы обнаружены ракетные обломки С-300.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить