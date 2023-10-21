В МИД Приднестровья рассказали о военных приготовлениях Молдавии

Демонстративные вливания в молдавскую армию и увеличение совместных учений со странами НАТО говорят о военных приготовлениях Кишинёва. Об этом заявил глава МИД непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) Виталий Игнатьев.

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«Демонстративные вливания в молдавскую армию, беспрецедентное число совместных учений с контингентами стран НАТО, постоянные сборы резервистов сложно трактовать иначе, как военные приготовления», — приводит РИА Новости его слова. Игнатьев отметил, что военный бюджет Молдавии увеличивается каждый год рекордными темпами. В конце сентября сопредседатель объединённой контрольной комиссии от ПМР Олег Беляков сообщал, что в Приднестровье на территории села Кицканы обнаружены ракетные обломки С-300.