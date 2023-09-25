В Приднестровье в селе Кицканы обнаружили обломки ракеты С-300
- РИА Новости
Об этом он сказал РИА Новости.
По словам собеседника агентства, в ночь на 25 сентября над территорией Приднестровья произошёл взрыв.
«Обломки ракеты упали на территории Приднестровья в зоне безопасности в селе Кицканы по улице Юности», — сказал Беляков.
Он добавил, что на место происшествия выехали сапёры и сотрудники правоохранительных органов. Кроме того, прибыли военные наблюдатели совместных миротворческих сил.
В ходе обследования места специалисты установили, что обломки являются частью боевой ракеты.
«В огороде лежит боевая часть ракеты С-300», — уточнил Беляков.
В феврале в МВД Молдавии сообщили, что пограничная служба обнаружила на севере страны, в районе Бричаны, который граничит с Украиной, обломки ракеты.