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В Приднестровье в селе Кицканы обнаружили обломки ракеты С-300

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В Приднестровье на территории села Кицканы обнаружены ракетные обломки С-300, заявил сопредседатель объединённой контрольной комиссии от непризнанной Приднестровской Молдавской республики Олег Беляков.
В Приднестровье в селе Кицканы обнаружили обломки ракеты С-300
  • РИА Новости

Об этом он сказал РИА Новости.

По словам собеседника агентства, в ночь на 25 сентября над территорией Приднестровья произошёл взрыв.

«Обломки ракеты упали на территории Приднестровья в зоне безопасности в селе Кицканы по улице Юности», — сказал Беляков.

Он добавил, что на место происшествия выехали сапёры и сотрудники правоохранительных органов. Кроме того, прибыли военные наблюдатели совместных миротворческих сил.

В ходе обследования места специалисты установили, что обломки являются частью боевой ракеты.

«В огороде лежит боевая часть ракеты С-300», — уточнил Беляков.

В феврале в МВД Молдавии сообщили, что пограничная служба обнаружила на севере страны, в районе Бричаны, который граничит с Украиной, обломки ракеты.

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