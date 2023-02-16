В МВД Молдавии сообщили об обнаружении обломков ракеты на севере страны

В МВД Молдавии сообщили, что пограничная служба обнаружила на севере страны, в районе Бричаны, который граничит с Украиной, обломки ракеты.

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© Geraint Nicholas/Keystone Press Agency

Об этом ведомство написало в Telegram. Принадлежность ракеты не уточняется. 10 февраля Минобороны Молдавии сообщило, что воздушное пространство страны пересекла ракета, направляющаяся в сторону Украины.