В МВД Молдавии сообщили об обнаружении обломков ракеты на севере страны
В МВД Молдавии сообщили, что пограничная служба обнаружила на севере страны, в районе Бричаны, который граничит с Украиной, обломки ракеты.
- globallookpress.com
- © Geraint Nicholas/Keystone Press Agency
Об этом ведомство написало в Telegram.
Принадлежность ракеты не уточняется.
10 февраля Минобороны Молдавии сообщило, что воздушное пространство страны пересекла ракета, направляющаяся в сторону Украины.
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