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В МВД Молдавии сообщили об обнаружении обломков ракеты на севере страны

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В МВД Молдавии сообщили, что пограничная служба обнаружила на севере страны, в районе Бричаны, который граничит с Украиной, обломки ракеты.
В МВД Молдавии сообщили об обнаружении обломков ракеты на севере страны
  • globallookpress.com
  • © Geraint Nicholas/Keystone Press Agency

Об этом ведомство написало в Telegram.

Принадлежность ракеты не уточняется.

10 февраля Минобороны Молдавии сообщило, что воздушное пространство страны пересекла ракета, направляющаяся в сторону Украины.

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